Гаджи Рабаданов — Кевин Ли: дата боя турнира PFL World Tournament 6

Гаджи Рабаданов проведет поединок против Кевина Ли на PFL World Tournament 6 21 июня

Российский боец Гаджи Рабаданов проведет поединок в легком весе против американца Кевина Ли на турнире PFL World Tournament 6 в ночь с 20 на 21 июня. На кону выход в финал «Гран-при» с чеком на 500 тысяч долларов. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США).

ММА PFL: Рабаданов — Ли

Турниры PFL в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

31-летний Рабаданов в ММА имеет рекорд: 25 побед, 4 поражения и еще 1 бой был признан несостоявшимся. 32-летний Ли в профессиональной карьере одержал 20 побед и потерпел 8 поражений.