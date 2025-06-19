PFL World Tournament 6: кард боев и где смотреть трансляцию турнира
Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 6 пройдет в спортивном комплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США) в ночь с 20 на 21 июня.
Кард PFL World Tournament 6
В карде запланировано 13 поединков:
-
Гаджи Рабаданов (25-4-2) — Кевин Ли (20-8)
-
Лиз Кармуш (23-8) — Элора Дана (8-0)
-
Мансур Барнаки (22-6) — Арчи Колган (11-0)
-
Джастин Ветцелл (11-2) — Мандо Гутьеррес (11-3)
-
Марсирли Алвес (13-4) — Джейк Хадли (12-4)
-
Брент Примус (16-4-0-1) — Алфи Дэвис (18-5-1)
-
Екатерина Шакалова (9-2) — Джена Бишоп (8-2)
-
Магомед Магомедов (20-4) — Сарварджон Хадимов (16-0)
-
Антонио Карусо (8-2) — Винисиус Ченчи (8-3)
-
Дэрра Келли (7-0) — Майк Хамел (11-6)
-
Матеус Маттос (14-4-1) — Лазаро Дейрон (8-0-1)
-
Сарай Ороско (8-6) — Илара Джоанне (12-10)
-
Алан Домингес (11-7) — Ник Мек (7-2)
Где смотреть PFL World Tournament 6?
Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».