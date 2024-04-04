Гольцов отметил, что у него схожий стиль боя с Васселлом

Российский боец тяжелого веса Денис Гольцов поделился мнением о предстоящем сопернике Линтоне Васселле.

«Васселл — хороший атлет из категории ниже. Выносливый и с достаточно длинными руками. Вес у нас практически одинаковый, может, килограмм разницы. Стиль ведения боя у нас очень схожий. Есть еще двукратный чемпион Анте Делия, который далеко не подарок и непростой спортсмен. Есть много ребят с колоссальным опытом», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

Гольцов проведет бой с Васселлом 5 апреля в соглавном поединке первого турнира нового сезона PFL в Сан-Антонио. Ранее британец побеждал россиянина Валентина Молдавского.