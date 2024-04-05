PFL 1: началась прямая трансляция боев турнира

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) на стадионе Boeing Center проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 1. В главном событии вечера ММА подерутся тяжеловесы — хорват Анте Делия встретится с россиянином Валентином Молдавским.

В онлайн-сервисе «Окко Спорт» началась видеотрансляция турнира PFL 1. Ее смогут посмотреть в прямом эфире все зрители, у которых есть подписка на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА в Техасе. Кроме поединка Молдавский — Делия, зрители также увидят противостояния: Денис Гольцов — Линтон Васселл, Лиз Кармуш — Джулиана Веласкес и Дакота Дитчева — Лиза Молдин.

В турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает «Гран-при» с регулярным сезоном. Турнир в ночь на 5 апреля стал первым в новом сезоне.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».