Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 17:51

Гольцов считает, что у Феррейры очень большие шансы побить Нганну

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тяжеловес Денис Гольцов оценил шансы чемпиона PFL Ренана Феррейры в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Конечно, человек с такими габаритами не может быть несерьезным оппонентом, тем более умеющий бить. Конечно, не получилось реализовать все, что умею, в этом бою, но в целом поединок для меня начинался хорошо и по плану. Однако тяжелый вес дает о себе знать, и это о многом говорит. Если бой с Фрэнсисом Нганну будет в ближайшее время, то его шансы велики, так как после такого тяжелого нокаута в боксе полгода нужно восстанавливаться. Если это произойдет раньше, то шансы у Феррейры очень большие», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

Ранее совладелец PFL Донн Дэвис в эфире подкаста The MMA Hour рассказал, что Нганну и Феррейра могут подраться на турнире в Саудовской Аравии в конце 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Денис Гольцов
Фрэнсис Нганну
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Валентина Гунина назвала фаворитов турнира претендентов в Торонто
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молдавский назвал лучшую базу для MMA
Новости
RSS RSS
Все новости