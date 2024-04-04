Гольцов считает, что у Феррейры очень большие шансы побить Нганну

Российский тяжеловес Денис Гольцов оценил шансы чемпиона PFL Ренана Феррейры в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Конечно, человек с такими габаритами не может быть несерьезным оппонентом, тем более умеющий бить. Конечно, не получилось реализовать все, что умею, в этом бою, но в целом поединок для меня начинался хорошо и по плану. Однако тяжелый вес дает о себе знать, и это о многом говорит. Если бой с Фрэнсисом Нганну будет в ближайшее время, то его шансы велики, так как после такого тяжелого нокаута в боксе полгода нужно восстанавливаться. Если это произойдет раньше, то шансы у Феррейры очень большие», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

Ранее совладелец PFL Донн Дэвис в эфире подкаста The MMA Hour рассказал, что Нганну и Феррейра могут подраться на турнире в Саудовской Аравии в конце 2024 года.