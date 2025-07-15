Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

15 июля 2025, 16:40

Джонни Эблин — Костелло ван Стинис: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

Джонни Эблин и Костелло ван Стинис встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Американец Джонни Эблин и Костелло ван Стинис из Нидерландов встретятся в главном поединке турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. На кону чемпионский титул в среднем весе, начало боя — около 23.00 по московскому времени.

Эблин провел 16 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. Ван Стинис провел 19 боев, одержав 16 побед и потерпев 3 поражения.

В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джонни Эблин
Костелло ван Стинис
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трамп указал на возможность стать последним президентом-республиканцем США
Врач назвала возможные причины неприятного запаха тела
Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция
Долгожданный сын, внебрачная дочь и жена, которая называла его «дядей Валерой». Как сложилась личная жизнь у главного тренера сборной России Карпина
У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем
На Ближнем Востоке появился новый оборонный союз. Что это означает
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дакота Дичева — Сумико Инаба: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

В PFL прокомментировали нападение на Хизриева: «Будем следить за развитием ситуации»
Новости
RSS RSS
Все новости