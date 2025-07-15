Джонни Эблин — Костелло ван Стинис: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

Джонни Эблин и Костелло ван Стинис встретятся на турнире PFL

Американец Джонни Эблин и Костелло ван Стинис из Нидерландов встретятся в главном поединке турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. На кону чемпионский титул в среднем весе, начало боя — около 23.00 по московскому времени.

Эблин провел 16 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. Ван Стинис провел 19 боев, одержав 16 побед и потерпев 3 поражения.

В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».