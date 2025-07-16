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16 июля 2025, 11:43

В PFL прокомментировали нападение на Хизриева: «Будем следить за развитием ситуации»

Сергей Ярошенко

В PFL прокомментировали ситуацию с вооруженным нападением на бойца Тимура Хизриева в Махачкале.

«Пока мы на владеем подробностями произошедшего. Будем следить за развитием ситуации», — цитирует представителя промоушена ТАСС собеседник агентства.

Ранее двое неизвестных подкараули Хизриева возле дома. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, было совершено нападение и сделаны несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки спортсмен убежал в подъезд, а преступники скрылись на своей машине.

У 29-летнего спортсмена было обнаружено около 5 ранений в области плеча, кисти и груди. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

В 2024 году Хизриев стал победителем Гран-при PFL. Всего на его счету 18 побед в 18 боях в ММА.

Тимур Хизриев (в&nbsp;центре).В Махачкале расстреляли непобежденного бойца ММА Хизриева. Двое в масках подкараулили его во дворе

Источник: ТАСС
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Тимур Хизриев
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