В PFL прокомментировали нападение на Хизриева: «Будем следить за развитием ситуации»

В PFL прокомментировали ситуацию с вооруженным нападением на бойца Тимура Хизриева в Махачкале.

«Пока мы на владеем подробностями произошедшего. Будем следить за развитием ситуации», — цитирует представителя промоушена ТАСС собеседник агентства.

Ранее двое неизвестных подкараули Хизриева возле дома. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, было совершено нападение и сделаны несколько выстрелов из травматического оружия. После потасовки спортсмен убежал в подъезд, а преступники скрылись на своей машине.

У 29-летнего спортсмена было обнаружено около 5 ранений в области плеча, кисти и груди. Он перенес операцию и находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

В 2024 году Хизриев стал победителем Гран-при PFL. Всего на его счету 18 побед в 18 боях в ММА.