Дакота Дичева — Сумико Инаба: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне
Дакота Дичева и Сумико Инаба встретятся на турнире PFL в Кейптауне
Дакота Дитчева из Великобритании и Сумико Инаба из США встретятся в соглавном поединке турнира по ММА PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. Бой начнется после 22.00 по московскому времени.
В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.
Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».
Дакота Дитчева провела 14 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. В профессиональном рекорде Сумико Инабы 9 боев, 8 побед и 1 поражение.
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