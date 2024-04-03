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Денис Гольцов — Линтон Васселл: дата и время начала боя PFL

Гольцов проведет поединок с Васселлом на турнире PFL 1 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Денис Гольцов.
Фото Соцсети

Россиянин Денис Гольцов выйдет в октагон с британцем Линтоном Васселлом на турнире PFL 1 в ночь на 5 апреля. Вечер ММА пройдет на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США). Начало запланировано на 01.00 по московскому времени. В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа Okko Спорт по платной подписке.

33-летний россиянин имеет рекорд в ММА — 32-8. Последний раз Гольцов выходил в октагон в финале сезона PFL-2023, тогда Денис проиграл Хенану Феррейре техническим нокаутом.

Рекорд 40-летнего британца в смешанных единоборствах составляет 23-8. Весной прошлого года Васселл победил Валентина Молдавского нокаутом на турнире Bellator 292: Нурмагомедов — Хендерсон.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, фото и видео, новости и статьи

Денис Гольцов
Линтон Васселл
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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