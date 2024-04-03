Российский боец Сергей Билостенный проведет поединок против болгарина Благоя Иванова в рамках турнира PFL 1 в ночь на 5 апреля. Вечер смешанных единоборств пройдет на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США). Начало — в 01.00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет платная онлайн-платформа Okko Спорт.

28-летний россиянин провел в ММА 14 боев, в которых одержал 11 побед и три поражения. Последний раз Билостенный выходил в октагон в сентябре прошлого года на турнире Bellator 299. Тогда Сергей победил Касима Араса техническим нокаутом.

37-летний британец в ММА имеет 26 поединков, 19 побед и шесть поражений. Летом прошлого года Иванов проиграл Александру Романову единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 48.

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