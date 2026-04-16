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Дарраг Келли — Джей-Джей Уилсон: когда бой PFL, где смотреть в России

Дарраг Келли и Джей-Джей Уилсон встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Дэрра Келли из Ирландии и Джей-Джей Уилсон из Новой Зеландии встретятся в главном поединке турнира PFL в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) в ночь с четверга, 15 апреля, на пятницу, 16 апреля. Ориентировочное время начала боя — 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (рекомендуем подключаться к трансляции заранее). Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Бойцы выступают в легком весе, Келли провел девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал победу в каждом из них, а Уилсон выиграл 11 боев и потерпел 2 поражения.

Всего в карде турнира в Белфасте запланированы 12 поединков.

PFL: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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