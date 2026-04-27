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27 апреля, 19:00

PFL Сторли — Зендели: кард боев, онлайн трансляция турнира, где смотреть

Турнир PFL с главным боем Сторли vs. Зендели пройдет в ночь на 3 мая в США
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Соцсети

Турнир по смешанным единоборствам PFL Сторли — Зендели пройдет в ночь на воскресенье, 3 мая, в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Начало — около 2.00 по московскому времени.

Время начала боев турнире PFL Сторли — Зендели

Шоу начинается с предварительного карда около 2.00 мск, а прелимы — в 3.00. Поединки главного карда — после 5.00 мск.

Главное событие турнира — бой в полусреднем весе между американцем Логаном Сторли и албанцем Флоримом Зендели. В соглавном бою — противостояние в легком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и латвийцем Александром Чижовым.

Кард боев турнира PFL Сторли — Зендели

Основной кард

  • Логан Сторли (18-4) — Флорим Зендели (11-1-1)

  • Гаджи Рабаданов (26-5-2) — Александр Чижов (13-3)

  • Симеон Пауэлл (11-2) — Эмилиано Сорди (23-11-1)

  • Ренан Феррейра (13-5-0-3) — Сергей Билостенный (14-4)

  • Магомед Магомедов (21-5) — Леандро Хиго (23-7)

Предварительный кард

  • Расул Магомедов (8-0) — Рафаэль Хавьер (14-8)

  • Сабринна де Соуза (5-0) — Шайенн Бауэрс (7-2)

  • Умберто Банденай (27-9) — Санг Вон Ким (14-6-1)

  • Тайла Сантос (22-4) — Цихуэй Янь (25-5)

  • Анхель Альварес (10-2) — Брайс Логан (13-9)

  • Бретт Бай (0-0) — Тейлор Мичелс (1-0)

  • Максвелл Джанту Нана (7-2) — Карл Уильямс (10-5)

Где смотреть PFL Сторли — Зендели

Трансляция турнира начнется в 02:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko Sport. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА.

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Логан Сторли
Флорим Зендели
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