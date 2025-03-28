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28 марта, 12:25

Вице-президент PFL Майк Коган: «Немков, скорее всего, подерется летом, а Нурмагомедов — в сентябре»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Вице-президент PFL Майк Коган рассказал «СЭ», когда свои следующие бои проведут российские топ-бойцы этой организации.

«Бой Вадима Немкова еще не определен, но скоро будет [определен]. Скорее всего, он пройдет летом, — сказал Коган. — Усман Нурмагомедов будет защищать свой титул PFL, скорее всего, в сентябре».

«У Шамиля Мусаева была проблема с визой, поэтому мы не могли задействовать его в Гран-при. Скорее всего, он будет биться за титул PFL с Рамазаном Курамагомедовым. Дата этого боя пока не определена, но он тоже будет во второй половине года».

Немков провел последний поединок в январе на турнире PFL Road to Dubai: Champions Series. Тогда россиянин задушил американского тяжеловеса Тимоти Джонсона в первом раунде. В главном событии вечера Усман Нурмагомедов решением судей победил ирландца Пола Хьюза.

Мусаев в ноябре прошлого года техническим нокаутом выиграл у Магомеда Умалатова и стал победителем гран-при PFL в полусреднем весе.

Вадим Немков
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