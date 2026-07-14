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Бьяджо Али Уолш — Гамид Хизриев: когда будет бой PFL

Бьяджо Али Уолш и Гамид Хизриев проведут бой на турнире PFL 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Американец Бьяджо Али Уолш и россиянин Гамид Хизриев проведут бой в легком весе на турнире PFL Austin. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь на воскресенье, 19 июля, по московскому времени на арене Moody Center в Остине (штат Техас, США).

Дата и время боя Бьяджо Али Уолш — Гамид Хизриев на PFL Austin

Турнир пройдет в субботу, 18 июля, по местному времени. Предварительный кард начнется 19 июля в 00.30 по московскому времени, основной кард — в 03.00 мск. Бой Уолша и Хизриева входит в предварительную часть турнира. Точное время выхода спортсменов в клетку официально не объявлено, поэтому следить за трансляцией стоит с начала карда.

27-летний Уолш имеет в профессиональных ММА 4 победы и 1 поражение. В предыдущем поединке американец победил Харриса техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL Chicago в апреле 2026 года.

25-летний Хизриев одержал 4 победы и не потерпел ни одного поражения. В официальном профиле россиянина на сайте PFL поединок с Уолшем указан как его ближайший бой, а предыдущие выступления в лиге не приведены.

Где смотреть бой Уолш против Хизриева и турнир PFL Austin

В США предварительный кард турнира покажут в приложении ESPN, а основную часть вечера — на телеканале ESPN2. Прямой эфир главного карда начнется в 03.00 по московскому времени.

На платформе Okko Sport представлены трансляции турниров PFL. Отдельная страница прямого эфира PFL Austin на момент публикации официально не заявлена, поэтому расписание следует проверить перед началом турнира.

Результат боя Уолш — Хизриев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

PFL: новости и обзоры боев, расписание турниров, результаты поединков и видео.

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Биаджио Али Уолш
Гамид Хизриев
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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