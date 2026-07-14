Андреа Васкес — Александра Савичева: когда будет бой PFL

Андреа Васкес и Александра Савичева проведут бой на турнире PFL 19 июля

Мексиканка Андреа Васкес и россиянка Александра Савичева проведут бой в женском наилегчайшем весе на турнире PFL Austin. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь на воскресенье, 19 июля, по московскому времени на арене Moody Center в Остине (штат Техас, США).

ММА PFL: Васкес — Савичева

Дата и время боя Андреа Васкес — Александра Савичева на PFL Austin

Турнир пройдет в субботу, 18 июля, по местному времени. Предварительный кард начнется 19 июля в 00.30 по московскому времени, основной кард — в 03.00 мск. Бой Васкес и Савичевой включен в предварительную часть турнира. Точное время выхода спортсменок в клетку официально не объявлено, поэтому следить за трансляцией стоит с начала карда.

32-летняя Васкес имеет в профессиональных ММА 8 побед и 3 поражения. В предыдущем поединке мексиканка уступила Челси Хэкетт единогласным решением судей на турнире PFL Belfast в апреле 2026 года.

28-летняя Савичева одержала 7 побед и потерпела 2 поражения. В официальном профиле россиянки на сайте PFL бой с Васкес указан как ее первый поединок в лиге.

Где смотреть бой Васкес против Савичевой и турнир PFL Austin

В США предварительный кард турнира покажут в приложении ESPN. Основная часть вечера будет транслироваться на телеканале ESPN2 с 03.00 по московскому времени.

На платформе Okko Sport турниры PFL входят в число доступных трансляций ММА. Отдельная страница эфира PFL Austin на момент публикации официально не заявлена, поэтому расписание рекомендуется проверить непосредственно перед началом турнира.

Результат боя Васкес — Савичева и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

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