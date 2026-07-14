PFL Остин Эблин — Касанганай 2: дата и время турнира, полный кард

Турнир PFL с главным боем Эблин vs. Касанганай 2 пройдет 19 июля в Остине

Турнир PFL Austin пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, по московскому времени. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Moody Center в Остине (штат Техас, США). Предварительный кард начнется в 00.30 мск, главный кард — в 03.00 мск.

Главным событием станет бой за временный титул чемпиона PFL в среднем весе между американцами Джонни Эблином и Импой Касанганаем. Соперники уже встречались в феврале 2024 года, тогда Эблин победил раздельным решением судей.

В соглавном бою англичанин Льюис Макгриллен встретится с бразильцем Рафаэлом до Насименто в легчайшем весе.

Кард боев PFL Остин: Эблин — Касанганай 2

Главный кард

Джонни Эблин (17-1) — Импа Касанганай (20-6).

Льюис Макгриллен (12-1) — Рафаэл до Насименто (12-3).

Каолан Лоуран (11-3) — Хулио Арсе (21-7).

Хесус Пинедо (25-8-1) — Леви Сауль Маррокин (16-3).

Предварительный кард

Андреа Васкес (8-3) — Александра Савичева (7-2).

Серхио Коссио (27-12-1) — Колтон Энглунд (15-5).

Бьяджо Али Уолш (4-1) — Гамид Хизриев (4-0).

Брэндон Дэвис (14-11) — Лусиано Перейра (16-1).

Эшли Тайнер (1-0) — Миа Граве (3-0).

Борена Церцвадзе (6-1) — Виктория Альба (6-2).

Джексон Гласс (3-0) — Зак Флессас (2-1).

В США предварительные поединки покажет приложение ESPN, а главный кард будет транслироваться на телеканале ESPN2. В России турниры PFL доступны на спортивной платформе Okko.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.