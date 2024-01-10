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Сегодня, 10:35

Анкалаев: «Ризван Куниев может победить Нганну»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) считает, что у Ризвана Куниева (12-2) есть все для того, чтобы победить экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Кто из них [Нганну и Куниева] техничнее? 100 процентов — Ризван. Все зависит от настроя, Ризван — молодой, если подойдет к бою хорошо, я думаю, вообще без проблем может его (Нганну. — Прим. «СЭ») выиграть. Но у Нганну сумасшедший удар. Если зацепит — может уложить любого человека. Если брать технически, то Ризван намного выше [уровнем]», — сказал Анкалаев в интервью «СЭ».

Куниев в прошлом бою в дебюте в PFL одолел Хенана Феррейру (12-3), но вскоре результат боя был аннулирован из-за положительного допинг-теста россиянина.

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