Россиянин Андрей Корешков и ямаец Джейсон Джексон встретятся в четвертьфинале Гран-при PFL в полусреднем весе в ночь на пятницу, 4 апреля. Турнир PFL World Tournament 2025 1 пройдет в «Студии Юниверсал» в Орландо (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

34-летний Андрей Корешков провел 33 поединка в профессиональных ММА, одержав 28 побед и потерпев 5 поражений.

Джейсону Джексону также 34 года, в его профессиональном рекорде 17 побед и 5 поражений.

В прямом эфире бой Корешков vs Джексон и весь турнир покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Результаты боев турнира можно отслеживать в ленте новостей PFL на сайте «СЭ», а также в нашем матч-центре ММА.