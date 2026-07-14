Джонни Эблин — Импа Касанганай: когда будет бой PFL

Джонни Эблин и Импа Касанганай проведут бой на турнире PFL 19 июля

Американцы Джонни Эблин и Импа Касанганай проведут бой за временный титул чемпиона PFL в среднем весе в главном событии турнира PFL Austin. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, по московскому времени на арене Moody Center в Остине (штат Техас, США).

ММА PFL: Эблин — Касанганай

Дата и время боя Джонни Эблин — Импа Касанганай на PFL Austin

Турнир PFL Austin состоится в субботу, 18 июля, по местному времени. Предварительный кард начнется 19 июля в 00.30 по московскому времени, главный кард — в 03.00 мск. Бой Эблина и Касанганая пройдет ближе к завершению турнира. Точное время выхода бойцов в клетку официально не объявлено.

34-летний Эблин имеет в профессиональных ММА 17 побед и 1 поражение. В предыдущем бою американец победил Брайана Баттла удушающим приемом в первом раунде на турнире PFL Pittsburgh в марте 2026 года.

32-летний Касанганай одержал 20 побед и потерпел 6 поражений. В последнем поединке он нокаутировал Далтона Росту в первом раунде на том же турнире PFL Pittsburgh.

Эблин и Касанганай уже встречались в феврале 2024 года на турнире PFL Champions vs. Bellator Champions. Тогда Эблин победил раздельным решением судей. Поединок в Остине станет реваншем.

Где смотреть бой Эблин против Касанганая и турнир PFL Austin

В США главный кард турнира покажет телеканал ESPN2, а предварительные бои будут доступны в приложении ESPN. Начало главного карда — в 03.00 по московскому времени.

В России трансляции турниров PFL доступны на спортивной платформе Okko. Для просмотра может потребоваться платная подписка.

Результат боя Эблин — Касанганай и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

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