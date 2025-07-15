Ахмед Магомедов против Эй Джея Макки: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

Ахмед Магомедов и Эй Джей Макки встретятся на турнире PFL в Кейптауне

Россиянин Ахмед Магомедов встретится с американцем Эй Джеем Макки в главном карде турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. Поединок начнется после 21.30 по московскому времени.

В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Магомедов одержал 11 побед и потерпел 1 поражение в профессиональных ММА. В профессиональном рекорде Макки 22 победы и 2 поражения. Бойцы выступают в полулегком весе — до 145 фунтов (66 кг).