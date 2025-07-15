Маккашарип Зайнуков против Такеши Изуми: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

Зайнуков и Изуми сразятся на турнире PFL в Кейптауне

Россиянин Маккашарип Зайнуков встретится с японцем Такеши Изуми в главном карде турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. Поединок начнется после 21.20 по московскому времени.

В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Зайнуков одержал 16 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. Изуми провел на профессиональном уровне 9 боев, одержав 6 побед и потерпев 3 поражения. Бойцы выступают в легком весе.