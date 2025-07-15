Денис Гольцов против Кори Андерсона: дата боя и статистика соперников по турниру PFL в Кейптауне

Денис Гольцов подерется с Кори Андерсоном на турнире PFL

Россиянин Денис Гольцов встретится с американцем Кори Андерсоном в главном карде турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) в субботу, 19 июля. Поединок начнется около 21.00 по московскому времени.

В России турниры PFL показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляции доступны по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев PFL Champions Series Road to Dubai можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

35-летний Гольцов одержал 36 побед и потерпел 8 поражений в профессиональных ММА. В профессиональном рекорде Андерсона 18 побед и 6 поражений. Бойцы выступают в тяжелом весе.

Предыдущий поединок Гольцов и Андерсон провели в 2024 году: в марте Кори победил Карла Мура единогласным решением судей, а в ноябре Денис одолел Олега Попова «треугольником».