Маккашарип Зайнуков — Такеши Изуми: онлайн-трансляция боя турнира PFL Champions Series 2

Маккашарип Зайнуков и Такеши Изуми встретятся на турнире PFL

Россиянин Маккашарип Зайнуков проведет бой с японцем Такеши Изуми на турнире PFL в Кейптауне (ЮАР). Поединок начнется ориентировочно в 21.30 по московскому времени субботы, 19 июля (советуем следить заранее).

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ». В прямом эфире поединки показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Зайнуков в профессиональных ММА одержал 16 побед и потерпел 4 поражения. Его рост составляет 177 см, размах рук — 175 см. В октябре 2024 года Зайнуков победил Дедрика Сандерса единогласным решением судей.

Изуми на профессиональном уровне одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. Его рост и размах рук составляют 175 см. В марте 2025 года Изуми победил Спайка Карлайла единогласным судейским решением на турнире Rizin 50.