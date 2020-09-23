Зубайра Тухугов: «Конор уже не боец. Он уже алкоголик»

Российский боец UFC Зубайра Тухугов в интервью «СЭ» прокомментировал возможность поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

— Ваш бой мечты — все еще с Макгрегором?

— Конор уже не боец. Он уже алкоголик. Чего мне мечтать о бое с ним?

Тухугов в ночь на 27 сентября проведет бой с канадцем Хакимом Даводу на турнире UFC 253 в Абу-Даби. На счету 30-летнего Тухугова 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 29-летнего Даводу 11 побед и 1 поражение. (Илья Андреев)