Жуткие травмы Марата Балаева. Он 10 лет провел в тюрьме и в 43 года дрался за титул

43-летний российский боец Марат Балаев доставлен в больницу после поединка за титул чемпиона ACA в полулегком весе с Салманом Жамалдаевым. Пятираундовый бой состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. 30-летний Жамалдаев, также представляющий Россию, победил единогласным решением судей.

Балаев неудачно провел первый раунд, но впоследствии выровнял ситуацию, нанеся сопернику значительный урон.

Ночью Балаев выложил в сториз Инстаграм фотографию из больницы, на которой он сидит на кресле-каталке – на лице гематомы, нос залеплен пластырями, левая нога – в гипсе.

Балаев – мастер спорта СССР по вольной борьбе. Десять лет провел в колонии (пять лет получил за квартирные кражи, потом срок был продлен из-за участия Балаева в волнениях в тюрьме). В 2013 году дебютировал в ММА. Одержал 10 побед, потерпел 2 поражения. Был чемпионом ACB в полулегком весе (в декабре 2018 года лига объединилась с WFCA и стала называться ACA).