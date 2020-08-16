Утром воскресенья, 16 августа, по московскому времени в США пройдет турнир UFC 252. Шоу принимает арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада).

В одном из боев основного карда в октагон выйдут два тяжеловеса (до 120,2 кг), Жуниор дос Сантос (Бразилия) и Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам).

Поединки предварительного и основного кардов в прямом эфире можно смотреть на UFC Fight Pass. Также турнир показывает UFC TB (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Ранние прелимы (два боя) стартуют в 2.00 (время московское), предварительный кард (четыре боя) — в 3.00, основной кард (пять боев) начнется в 5.00.

Бой дос Сантос — Розенстрайк начнется ориентировочно в 6.00 (мск).

Миочич — Кормье и все бои UFC 252: расписание и трансляция турнира