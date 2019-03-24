Жозе Альду госпитализирован с бактериальной инфекцией

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альду из-за пореза колена попал в больницу в Рио-де-Жанейро с бактериальной инфекцией, сообщает Combate. 32-летний бразилец лечился антибиотиками, но спортсмену они не помогли.

Неизвестно, когда Альду будет выписан из больницы. Тренер спортсмена Андре Педернейрас уверен, что инфекция не повлияет на подготовку бойца к поединку против Алекса Волкановски. Бой должен пройти на UFC 237 в Рио в мае.

Ранее сообщалось, что Альду может завершить карьеру в этом году.

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