Жозе Альдо выписан из больницы

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо выписался из больницы после госпитализации из-за бактериальной инфекции после пореза колена, сообщает Combate.

Ранее стало известно, что 32-летний бразилец может пропустить поединок против австралийца Алекса Волкановски. Бой должен пройти на UFC 237 в Рио-де-Жанейро 11 мая.

– Мы должны дать ответ UFC на этой неделе. Жозе плохо себя чувствовал во время приема антибиотиков, но сейчас быстро поправляется. Уверен, что мы сможем выступить 11 мая в Рио на UFC 237, – приводит слова тренера и менеджера бойца Деде Педернейас.

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