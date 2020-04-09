Жозе Альдо выбывает из UFC 250. Генри Сехудо может подраться с Домиником Крузом

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Жозе Альдо не сможет подраться 9 мая на турнире UFC 250, где его ожидало титульное противостояние в легчайшем весе с Генри Сехудо, сообщает Combate.

Cрок действия рабочей визы США бразильского бойца истек, в то время как посольства приостановили их выдачу из-за пандемии коронавируса. Это не позволит Альдо попасть в США, куда, по всей вероятности, будет перенесен турнир UFC 250, который изначально планировалось провести в бразильском городе Сан-Паулу.

Тем временем бывший чемпион легчайшего дивизиона UFC Доминик Круз, на днях изъявивший желание заменить Альдо в поединке с Сехудо в случае необходимости, сообщил, что уже обо всем договорился с руководством организации.

33-летний Альдо провел за карьеру 34 боя, из которых выиграл 28. На счету 33-летнего Сехудо 15 побед и два поражения. В активе 34-летнего Круза 22 победы при 2 поражениях.