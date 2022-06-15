Шон О'Мэлли подписал с UFC новый контракт: «Хочу зарабатывать миллион долларов»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) рассказал, что провел встречу с матчмейкером лиги Шоном Шелби и подписал новый контракт.

«Недавно я подписал новый контракт с UFC, — сказал О'Мэлли в интервью ESPN. — Я встретился с Шоном Шелби, заявив: «Я хочу заработать вот такую сумму денег. Как мне этого добиться? Что нужно делать, чтобы заработать столько, сколько я хочу?» Я хочу зарабатывать миллион долларов за бой. Конечно, сейчас мне никто не будет платить такие гонорары, но я хочу этого добиться в поединке с Педро Муньосом».

О'Мэлли проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Педро Муньоса (19-7). Бой состоится 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.