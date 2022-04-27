Дмитрий Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) считает, что чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0) является фаворитом в поединке с чемпионом WBO американцем Джо Смитом-младшим (28-3).

«Думаю, что у Бетербиева больше шансов, — сказал Бивол в интервью ESNEWS. — Бетербиев очень мощный, и он также хороший боксер. Хотя у Смита тоже есть мощь. Однако у Бетербиева в арсенале не только мощь. Люди, которые понимают бокс, видят его отличную школу бокса».

Объединенный бой за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе между Бетербиевым и Смитом состоится 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.