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Сегодня, 12:51

Дмитрий Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) считает, что чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (17-0) является фаворитом в поединке с чемпионом WBO американцем Джо Смитом-младшим (28-3).

«Думаю, что у Бетербиева больше шансов, — сказал Бивол в интервью ESNEWS. — Бетербиев очень мощный, и он также хороший боксер. Хотя у Смита тоже есть мощь. Однако у Бетербиева в арсенале не только мощь. Люди, которые понимают бокс, видят его отличную школу бокса».

Объединенный бой за титул чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе между Бетербиевым и Смитом состоится 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Дмитрий Бивол
ММА
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