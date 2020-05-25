Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о возможном возвращении в спорт. Ранее он заявлял о заинтересованности в бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Слышал, что Масвидал хочет сломать мне лицо (смеется). Я ушел не потому, что больше не могу драться, а потому, что не хочу делать это, — цитирует Сен-Пьера Sport Bible. — Если решу продолжать, то, уверен, смогу снова стать чемпионом, но есть только один способ проверить.

Мне комфортно сейчас, если я когда-нибудь вернусь, то это должен быть особенный поединок. Против парня, который кажется непобедимым. Самое интересное — всегда самое страшное. Сейчас у Хабиба практически аура непобедимости, бой с ним — это возможность стать легендой.

Никогда не говори никогда. Но если вернусь, то на своих условиях, буду принимать по одному поединку. Не хочу застрять на контракте, Больше не хочу драться по три раза в год, этот этап позади.