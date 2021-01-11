Жена Монсона: «Джефф хочет создать сборную России по джиу-джитсу и вывести ее на мировой уровень»

Евгения, жена Джеффа Монсона, прокомментировала «СЭ» решение бойца завершить спортивную карьеру, а также рассказала о его планах на будущее.

Ранее 49-летний боец ММА и депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон в своем Facebook сообщил о завершении карьеры.

— В своем комментарии он написал, что получил небольшую травму руки, которая требует реабилитационного процесса. Травма легкая, но для профессиональных схваток надо восстанавливаться полгода-год. В 2020-м он хотел выступить на чемпионате мира по джиу-джитсу, который не прошел из-за коронавируса. После травмы Джефф решил закончить профессиональную карьеру и все силы отдать на работу тренера.

— Последний бой Джеффа был в 2016 году. Были ли варианты вернуться в октагон?

— Был вариант в Америке, где-то через месяц. Был также запланирован бой по джиу-джитсу 7 марта в России, на котором он тоже не сможет выступить.

— Планы на будущее сосредоточены на тренерской деятельности?

— Планы — полностью сконцентрироваться на карьере тренера. Он хочет создать сборную России по джиу-джитсу, которую он хочет вывести на уровень мира. Он хочет пройти все пути здесь, увидеть профессионалов. Со своими возможностями он хочет продвигать команду на чемпионаты мира по джиу-джитсу.

— Уже были какие-то переговоры с федерациями других единоборств или с Министерством спорта?

— Переговоры сейчас идут. В ближайшее время будет открытие новых школ, будет полная профессиональная работа тренеров. Думаю, пока это будет в крупных городах. Но в планах — по всей России.

(Константин Колмаков)