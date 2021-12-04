Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью «СЭ» поделился мнением о фильме Борат, главным героем которого является комично изображенный казах.

- Ваш соперник Манел Капе написал в инстаграме «4 декабря я съем мой бешбармак». Задело это сообщение?

— Он понимает, с кем будет сейчас драться. Он тоже горит, молодой. Понимает, что раз я принял бой на коротком уведомлении, значит, готов к битве. Понимает, что у меня нет задней, и хочет вывести, чтобы я побежал на него. Меня что трешточить — я уже пуганый. Выйду спокойно и сделаю свое дело. Сделаю все причины, чтобы победить.

— Потом он вкинул эту тему с «Боратом», фильмом, где американцы комически изображают казаха. Насколько понял, вам «Борат» не кажется безобидной шуткой?

— Разумный человек, если посмотрит этого Бората, поймет, что он чушь гонит. Даже этот фильм не в Казахстане [снят]. Если поднять нашу историю, у нас история очень сильная. У нас воспитанный народ, воинственный народ. А он чушь снял какую-то. Каждый человек ответит за свои слова. То, что он сказал, — он за это ответит.

— Руку не пожмете ему перед поединком?

— Я не буду жать руку ему. Не буду. Даже если здесь его встречу, не пожму. Если, конечно, сам подойдет, извинится, то без проблем — пожму ему. Я человек негордый, так что без проблем. Но сам не буду подходить.

Поединок Капе и Жумагулова пройдет в ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе на UFC Vegas 44.