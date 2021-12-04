Жалгас Жумагулов: «Максимально давал в долг 3,3 миллиона рублей»
04:00
Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью «СЭ» рассказал, какую максимальную сумму давал в долг.
— Если бы вы могли делать только одно физическое упражнение до конца жизни, что бы за упражнение это было?
— Турник люблю очень сильно. Подтягивания там.
— Самая крупная сумма, которую занимали вы и одалживали вам.
— Было как-то, 6 миллионов тенге занимал (1 млн рублей. — Прим. «СЭ»). Бывало, сам тоже давал 20 миллионов (3,3 млн рублей. — Прим. «СЭ»).
— Последняя ситуация, когда Сергей Морозов (лучший друг и партнер, боец UFC. — Прим. «СЭ») говорил вам: «Жалгас, ты неправ».
— Блин, если честно, даже не помню. (Смеется.) Давно такого, кажется, не было. (Смеется.)
В ночь на 5 декабря Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.
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