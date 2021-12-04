Жалгас Жумагулов: «Максимально давал в долг 3,3 миллиона рублей»

Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью «СЭ» рассказал, какую максимальную сумму давал в долг.

— Если бы вы могли делать только одно физическое упражнение до конца жизни, что бы за упражнение это было?

— Турник люблю очень сильно. Подтягивания там.

— Самая крупная сумма, которую занимали вы и одалживали вам.

— Было как-то, 6 миллионов тенге занимал (1 млн рублей. — Прим. «СЭ»). Бывало, сам тоже давал 20 миллионов (3,3 млн рублей. — Прим. «СЭ»).

— Последняя ситуация, когда Сергей Морозов (лучший друг и партнер, боец UFC. — Прим. «СЭ») говорил вам: «Жалгас, ты неправ».

— Блин, если честно, даже не помню. (Смеется.) Давно такого, кажется, не было. (Смеется.)

В ночь на 5 декабря Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.