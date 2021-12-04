Дебютный бой Мурзаканова в UFC не состоится на турнире в Лас-Вегасе
04:44
Российский боец Азамат Мурзаканов не выступит на турнире UFC Vegas 44. Ему предстоял бой с американцем Джарэдом Вандераа, но его не допустили по медицинским показаниям протокола Covid-19.
Ранеее оба бойца прошли процедуру взвешиваня. Поединки пройдут в ночь с 4 на 5 декабря.
Напомним, этой осенью Мурзаканов стал бойцом промоушена UFC, после того как в ночь на 1 сентября победил бразильца Матеуса Шеффила нокаутом на турнире Dana White's Contender Series.
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