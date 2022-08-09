Завуров: «Уже не верю в бой Шлеменко — Исмаилов»

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что перестал верить в то, что состоится поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Состоится ли бой? Я уже не верю, — сказал Завуров журналистам перед турниром EFC 49 в Кыргызстане. — Сколько раз мы пытались организовать бой Шлеменко — Одилов, и теперь уже в который раз срывается бой Шлеменко — Исмаилов. Любой может получить травму, любой может проиграть. Когда они выйдут в клетку — тогда поверю».

По последней информации бой между Шлеменко и Исмаиловым должен состояться в декабре в лиге RCC. Ранее бойцы должны были сразиться на турнире RCC 12, который пройдет 26 августа в Екатеринбурге.