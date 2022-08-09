В лиге Хабиба заинтересовались подписанием Вячеслава Дацика

Лига Хабиба Нурмагомедова Eagle FC заинтересована в том, чтобы подписать тяжеловеса Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан.

«Я смотрю его бои. Да на самом деле, может быть, он раньше как-то задевал, а сейчас он адекватно... Да, его вполне возможно привлечь в нашу лигу, — сказал Завуров журналистам перед турниром EFC 49 в Кыргызстане. — Таких достойных, как он, можно привлечь. Вячеслав подходит, и для него у нас есть тот же Дайнеко в качестве соперника. В тяжелом весе у нас большая конкуренция».

«Дацик — Гусейнов? Тоже интересно. Гусейнов же сказал, что поднялся в весе. Получится хороший бой».

«Дацик против Харитонова? С Харитоновым у нас нет долгосрочного контракта. Если заинтересовать обоих, то почему бы и нет? Получится хороший бой».

В последнем поединке, который состоялся 5 августа на турнире РЕН ТВ в Москве, Дацик судейским решением выиграл у ветерана ММА Джеффа Монсона.