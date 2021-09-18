Аббасов нокаутировал Завурова, Муродов победил Швеца и другие результаты турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова
В пятницу, 17 сентября, в Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, организованный лигой Хабиба Нурмагомедова EFC совместно с промоушеном AMC Fight Night.
Легчайший вес: Ахмат Токаев (4-1) победил Шахзода Абдурахмонова (2-3) — технический нокаут (1-й раунд, 1:11).
Полусредний вес: Маор Маасиаев (3-1) победил Омаджона Отажонова (2-1) — удушающий прием (1-й раунд, 4:54).
Легчайший вес: Исраил Гаджиагаев победил — Аржаана Чылбака (1-2) — единогласное решением судей.
Полулегкий вес: Имран Сатиев (15-0-1) победил Рустама Мачидова (1-1) — техническим нокаутом (1-й раунд, 3:23).
Полулегкий вес: Сабит Жусупов (11-3-1) победил Нурбека Абдыкадырова (4-2) — единогласное решение судей.
Тяжелый вес: Ибрагим Чужигаев (15-5) победил Евгения Мякинкина (14-11-1) — технический нокаут (3-й раунд, 2:47).
Полусредний вес: Динислам Камавов (12-1) победил Константина Чередниченко (10-11) — технический нокаут (1-й раунд, 0:58).
Легкий вес: Тимур Хизриев (11-0) победил Руслана Рыскула( 4-2) — удушающий прием (1-й раунд, 3:06).
Легкий вес (промежуточный — 74 кг): Нурулло Алиев (6-0) победил Кирилла Крюкова (8-3-1) — единогласное решение судей.
Полусредний вес: Сайгид Изагахмаев (19-2) победил Максима Буторина (18-4-1) — удушающий прием (2-й раунд, 4:41).
Полусредний вес (титульный бой): Самандар Муродов (7-0) победил Максима Швеца (19-4) — технический нокаут (4-й раунд,4:43).
Легкий вес (титульный бой): Нариман Абассов (27-3) победил Шамиля Завурова (40-7) — технический нокаут (1-й раунд. 4:12).
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