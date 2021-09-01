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Моргенштерн: «Хочу ввести цензуру и запретить ММА»

11:10
Рэпер Монгенштерн. Фото Instagram
Рэпер Монгенштерн. Фото Instagram
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Российский рэпер Моргенштерн в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона» высказал мнение о том, что ММА необходимо запретить.

«ММА-шники — у них же фанаты какие. В одно время они сплотились, и такие: «Моргенштерн — плохо, убрать, запретить, цензура, развращает детей». Касательно этой ситуации хочу выступить со встречным заявлением. Я хочу ввести цензуру и запретить ММА.

Дети на вас смотрят и друг другу лица бьют на улицах. А про добивание лежачего — молчу. Что за спорт, где лежачего добивают? И все рады. Это по-мужски? Я предлагаю запретить ММА, ввести цензуру», — сказал Моргенштерн.

Бойцы ММА часто критикуют рэпера за его песни и поведение.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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