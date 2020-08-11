Забит Магомедшарипов: «UFC ведет себя непрофессионально»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов считает, что лига поступила с ним непрофессионально.

На 29 августа у Забита был запланирован поединок с мексиканцем Яиром Родригесом в Лас-Вегасе. Магомедшарипов приехал на подготовку в США подписал контракт на бой. Родригес при этом контракт не подписал, а в начале августа президент UFC Дан Уайт объявил, что мексиканец получил травму лодыжки, из-за чего не сможет принять участия в поединке. После этого Забит так прокомментировал в Twitter срыв боя: «Есть два варианта — или UFC играет в игры, или у Яира нет яиц».

— Вы предположили, что UFC играет в игры. Почему лиге может быть выгоден тот факт, что ваш бой с Родригесом в конце августа не состоится?

— Если честно я сам не понимаю, в чем смысл. Мне и перед апрельским турниром UFC 249 сначала говорили, что однозначно будет бой с Родригесом. Когда он так же соскочил с боя, мне целый месяц потом обещали вместо Яира сначала Ортегу, затем Зомби. Я не знаю причин, почему ни с одним из них не договорились. В итоге мне сказали, что я буду претендентом на титул, и что нужно ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы с победителем их боя драться за пояс. Из-за карантина все сроки сместились, после Рамадана пришло предложение о бое с Родригесом. Согласился, так как был длительный простой, и слишком долго пришлось бы ждать победителя реванша. В итоге вы видите, чем все закончилось.

Не понимаю, для чего меня держать без боев. Заставлять меня зря выходить на пик формы, не имея подписанного контракта о бое, непрофессионально с их стороны. Не можете организовать бой с Родригесом, дайте тогда бой за пояс — как и обещали. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Магомедшариповым