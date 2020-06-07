Забит Магомедшарипов сообщил, что может провести бой с Яиром Родригесом

Следующим соперником российского бойца UFC Забита Магомедшарипова может стать мексиканец Яир Родригес. Об этом Магомедшарипов сообщил в интервью «СЭ».

29-летний Магомедшарипов (18-1) занимает третье место в рейтинге полулегковесов UFC, а 27-летний Родригес (13-2) — пятое.

Ранее Магомедшарипов написал в Instagram, что вернется в октагон в августе.

— Точная дата еще неизвестна, — сказал боец «СЭ». — После Рамадана связывались с моими менеджерами — Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым — они сказали, что мое участие в разработке, готовится на август. Как раз к этому времени получится войти в оптимальную форму после поста в месяц Рамадан.

- Как я слышал, активно планируются бои Ортега — Зомби и Волкановски — Макс [Холлоуэй], — отметил Магомедшарипов. — Так что выбор из топов не особенно велик. Мне говорят, что бой с Родригеcом в разработке. Надеюсь, все получится.

— И по месту в рейтинге и по личному интересу из оставшихся топовых бойцов нашего дивизиона мне бы хотелось подраться с Родригеcом, — сказал Забит. У нас есть кое-какая история, наши стили похожи. Бой с ним отлично подошел бы для возвращения после длительного простоя. После победы над соперником из топ-5 я заслуженно могу требовать бой за пояс. (Илья Андреев)