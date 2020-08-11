Забит Магомедшарипов: «Родригес тупо слился с боя. Ему придумали травму»

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) в интервью «СЭ» прокомментировал отмену поединка с мексиканцем Яиром Родригесом (13-2). Планировалось, что бой состоится в ночь на 30 августа на турнире UFC в Лас-Вегасе. Однако в начале августа президент UFC Дана Уайт сообщил, что Родригес получил травму лодыжки, из-за чего не сможет принять участия в поединке.

— Мне кажется, что Родригес тупо слился с поединка, не захотев драться со мной, — сказал Магомедшарипов. — Наш бой ни разу не был объявлен официально, хотя разговоры о том, что мы с Яиром должны подраться, велись уже очень давно. Именно поэтому я улетел в США, так как все давали мне стопроцентную гарантию на бой с Родригесом 29 августа. Но контракт на бой с ним я ждал очень долго, его прислали только 30 июля. И все равно вплоть до 5 августа, пока не появилась информация о его травме, никаких сообщений о нашем бое с Родригесом ни от официальных лиц UFC, ни от него самого или членов его команды не было. Хотя это должен был быть главный бой вечера и до турнира оставалось уже не так много времени. Поэтому и складывается ощущение, что он оттягивал этот бой как мог, и в конце уже придумали травму. (Илья Андреев)

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