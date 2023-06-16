Раисов: «Оливейра — хороший боец, но Махачев на другом уровне»

Российский боец лиги АСА Юсуф Раисов заявил, что бразилец Чарльз Оливейра не сможет составить конкуренцию Исламу Махачеву.

На турнире UFC 289 Оливейра победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде.

«Бой не смотрел, так как уже давно не смотрю бои. Не буду присутствовать и на поединке Вартанян — Резников. Приехал в Сочи из уважения к себе, лиге, болельщикам, Александру Матмуратову, с которым у меня сорвался бой. Не мог отказаться от предложения приехать сюда. У меня времени не было, и бой Оливейры не смотрел. Знаю, что он победил в первом раунде. Да, я был удивлен, что так быстро. Бразилец — хороший боец, но Ислам на другом уровне. У Махачева хороший грэпплинг, и он очень умный боец. Это играет огромную роль», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

После боя президент UFC Дана Уайт сказал о желании организовать второй поединок Оливейры с Махачевым.

Первый бой Ислама с Чарльзом состоялся 22 октября 2022 года на турнире UFC 280. Тогда Махачев одержал победу сабмишном во втором раунде.