Появилось видео, как Макгрегор уводит в туалет обвинившую его в изнасиловании девушку

В сети появилось видео, на котором боец UFC Конор Макгрегор уводит в туалет девушку, которая обвиняет его в изнасиловании.

На кадрах видно, что ирландец берет девушку за руку и заходит в кабинку мужского туалета, после чего телохранители Макгрегора перекрывают вход в уборную.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.

Клуб «Майами», специальный отдел полиции города и UFC заявили, что проводят расследование.