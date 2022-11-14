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Юсуф Раисов: «ММА в моем сердце вообще никакое место не занимает. Это мое хобби»

Давид Хачатрян
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Топовый легковес ACA Юсуф Раисов (19-3) сообщил, что ММА — это его хобби, однако признал, что поражения задевают его эго.

«Я был очень хорошо готов [на бой с Вартаняном]. Я всегда готов. Не было такого поединка, когда я не был готов, — сказал Раисов в интервью Асланбеку Бадаеву. — Тем более сейчас я нашел барьер уходить из зала неперетренированным, а свежим. Потому что каждый день я тренируюсь, и это мое хобби. Я люблю тренироваться и развиваться.

ММА в моем сердце вообще никакое место не занимает. Это мое хобби, я люблю конкурировать. Я не сомневаюсь, что сердце любого другого верующего занято только религией. И это то, к чему я стремлюсь в глубине своей души. Бои, спорт — мое хобби, но мое эго задевает, когда меня побеждают. Я очень много проигрывал по любителям, и после соревнований я ссорился со своими обидчиками, но сейчас я уже взрослый. Мне почти 30 лет, и я понимаю, что кто-то побеждает, а кто-то проигрывает".

Раисов прошлый бой проиграл Эдуарду Вартаняну (24-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 ноября на ACA 147 в Москве.

ММА
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