26 апреля в "Татнефть Арене" состоится второй этап (1/8 финала) чемпионата мира "Бои по правилам TNA". Особенностью второго турнира 12-го сезона станет тот факт, что половину файткард составили китайские бойцы. К слову, Казань посетит целая делегация из провинции Циньхай.

В числе главных событий бойцовского вечера значится противостояние чемпиона мира среди профессионалов по Муайтай, Интерконтинентального чемпиона по кикбоксингу (WKF), чемпиона мира по кикбоксингу (WFK), чемпиона мира среди (Fight Code), чемпиона мира (WAKO Pro) россиянина Юрия Бессмертного и бронзового призера чемпионата Китая по муайтай, чемпион Китая (FKL) бойца из поднебесной Цзюньчэн Чана по прозвищу "Снежный барс".

В профессиональном активе Бессмертного - 41 победа, 22 нокаута и 19 поражений. Его соперник одержал 28 побед, 9 нокаутом, имеет 4 поражения. Победитель противостояния пройдет дальше по турнирной сетке.