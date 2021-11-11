Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба Нурмагомедова за наезд на сотрудника полиции

Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить российскому бойцу Bellator Усману Нурмагомедову за наезд на сотрудника полиции.

«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда, — приводит слова Бушманова «Чемпионат». — Все это в рамках либо 317-й, либо 318 статьи Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни — более тяжкая статья. Если не было особой опасности или все было случайно — другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также все будет зависеть от показаний сотрудника».

Статья УК РФ 317 — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Статья УК РФ 318 — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали Усмана Нурмагомедова, брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.