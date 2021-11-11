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Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба Нурмагомедова за наезд на сотрудника полиции

17:29
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Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить российскому бойцу Bellator Усману Нурмагомедову за наезд на сотрудника полиции.

«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда, — приводит слова Бушманова «Чемпионат». — Все это в рамках либо 317-й, либо 318 статьи Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни — более тяжкая статья. Если не было особой опасности или все было случайно — другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также все будет зависеть от показаний сотрудника».

Статья УК РФ 317 — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Статья УК РФ 318 — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что в Москве задержали Усмана Нурмагомедова, брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/boxing/news-4510333-yurist-rasskazal-chto-mozhet-grozit-bratu-habiba-za-naezd-na-sotrudnika-policii.html

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