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«Успокойтесь уже. Нормально все». Усман Нурмагомедов призвал не верить слухам о его аресте

17:18
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, написал в Instagram, что не был задержан полицией.

«Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками. Нормально все», — написал Усман.

Ранее появилась информация, что утром 11 ноября Усман Нурмагомедов вместе со своим другом Камалом Идрисовым должен был вылетать из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман и его товарищ улетели в Москву, где их задержали полицейские.

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Иван Шитик все материалы автора
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