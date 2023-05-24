Юрайя Фейбер объяснил, почему Макгрегор победит Чендлера

Экс-боец UFC Юрайя Фейбер (35-11) считает, что экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) за счет силы и тайминга одолеет Майкла Чендлера (23-8).

«Я всегда говорил, что высококлассный борец будет побеждать. Но Конор, как мне кажется, устранил пробелы в борьбе. Чендлер много рискует и любит драться дико и агрессивно, и я видел много раз, когда сила и тайминг Конора решали исход боев. Мне кажется, в пятираундовом бою победа будет за Макгрегором», — сказал Фейбер MMA Junkie.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.